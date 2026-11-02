Shanghai Environment Group hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Environment Group präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,140 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,62 Prozent auf 1,52 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at