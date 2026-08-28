Shanghai Environment Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Environment Group hat am 26.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,11 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Environment Group einen Gewinn von 0,130 CNY je Aktie eingefahren.

Der Umsatz lag bei 1,40 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at