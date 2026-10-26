Shanghai Erfangji gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Shanghai Erfangji stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 82,82 Prozent auf 54,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at