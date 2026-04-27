Shanghai Erfangji hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Shanghai Erfangji hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz wurde auf 33,7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 32,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at