Shanghai Erfangji legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Erfangji hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 29,9 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 28,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 42,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at