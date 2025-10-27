Shanghai Erfangji mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Erfangji hat am 24.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Shanghai Erfangji vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Shanghai Erfangji hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 214,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 301,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

