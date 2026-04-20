Shanghai Erfangji präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Erfangji hat am 18.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,01 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Erfangji ein Ergebnis je Aktie von 0,010 USD vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 84,28 Prozent zurück. Hier wurden 40,0 Millionen USD gegenüber 254,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Umsatzseitig standen 152,38 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 57,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Shanghai Erfangji 357,24 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at