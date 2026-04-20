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20.04.2026 06:31:29
Shanghai Erfangji: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Erfangji hat am 18.04.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 283,8 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 84,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Erfangji 1,83 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,170 CNY vermeldet. Im Vorjahr waren 0,020 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 57,40 Prozent auf 2,57 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 1,10 Milliarden CNY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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