Shanghai Erfangji: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Erfangji hat am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,04 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,020 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 233,3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 35,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 363,6 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at