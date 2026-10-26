|
26.10.2026 06:31:29
Shanghai Erfangji: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Shanghai Erfangji stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 368,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,1 Millionen CNY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: ATX in der Feiertagspause -- DAX mit Stabilisierungstendenzen -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bleibt am Montag geschlossen. Der deutsche Aktienmarkt legt derweil etwas zu. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.