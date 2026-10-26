Shanghai Erfangji: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Erfangji stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 368,7 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 72,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at