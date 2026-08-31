Shanghai Feilo Acoustics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Feilo Acoustics hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,42 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 469,6 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 397,2 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at