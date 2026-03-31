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31.03.2026 06:31:29
Shanghai Feilo Acoustics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Shanghai Feilo Acoustics hat am 28.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 16,57 Prozent auf 470,9 Millionen CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 564,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Mit einem EPS von 0,020 CNY lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Shanghai Feilo Acoustics mit 0,020 CNY je Aktie genauso viel verdiente.
Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 7,14 Prozent auf 1,81 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte Shanghai Feilo Acoustics 1,95 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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