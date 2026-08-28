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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Fenghwa (Group) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Shanghai Fenghwa (Group) hat am 26.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fenghwa (Group) ein EPS von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 170,7 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162,8 Millionen CNY umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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