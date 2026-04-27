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27.04.2026 06:31:29
Shanghai Fenghwa (Group) veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Fenghwa (Group) hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fenghwa (Group) ein EPS von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Fenghwa (Group) mit einem Umsatz von insgesamt 150,2 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 164,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 8,89 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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