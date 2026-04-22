Shanghai Fengyuzhu Exhibition A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 21.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Mit einem EPS von 0,07 CNY lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Shanghai Fengyuzhu Exhibition A mit 0,070 CNY je Aktie genauso viel verdiente.

Mit einem Umsatz von 299,9 Millionen CNY, gegenüber 382,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,55 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at