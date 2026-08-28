Shanghai Fengyuzhu Exhibition A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,09 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 467,6 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 392,3 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at