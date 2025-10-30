Shanghai Fengyuzhu Exhibition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat am 27.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,06 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Fengyuzhu Exhibition A 554,3 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 46,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 377,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at