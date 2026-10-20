Shanghai Fengyuzhu Exhibition A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A hat sich am 17.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Shanghai Fengyuzhu Exhibition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 54,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 250,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 556,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at