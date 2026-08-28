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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Film hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Film lud am 27.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Umsatzseitig wurden 141,9 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Film 114,4 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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