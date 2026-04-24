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24.04.2026 06:31:29
Shanghai Film verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Film hat am 23.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,06 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Shanghai Film ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CNY vermeldet.
Umsatzseitig wurden 195,7 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Film 129,8 Millionen CNY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,250 CNY gegenüber 0,200 CNY im Vorjahr.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Shanghai Film 916,36 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 33,52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 686,29 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Für das abgelaufenen Gesamtjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,345 CNY und einen Umsatz von 918,00 Millionen CNY in Aussicht gestellt.
Redaktion finanzen.at
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