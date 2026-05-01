Shanghai Flyco Electrical Appliance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Flyco Electrical Appliance hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Flyco Electrical Appliance 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Shanghai Flyco Electrical Appliance mit einem Umsatz von insgesamt 1 000,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,58 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at