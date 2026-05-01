|
01.05.2026 06:31:29
Shanghai Flyco Electrical Appliance: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Flyco Electrical Appliance hat am 29.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,43 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Flyco Electrical Appliance 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal hat Shanghai Flyco Electrical Appliance mit einem Umsatz von insgesamt 1 000,0 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 13,58 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!