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28.08.2026 06:31:29
Shanghai Flyco Electrical Appliance legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Flyco Electrical Appliance präsentierte am 27.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS wurden 0,40 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Shanghai Flyco Electrical Appliance 0,320 CNY je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Flyco Electrical Appliance im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,02 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 958,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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