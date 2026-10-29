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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Flyco Electrical Appliance: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Flyco Electrical Appliance präsentierte am 28.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,40 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Flyco Electrical Appliance 0,310 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Shanghai Flyco Electrical Appliance 1,05 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 924,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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