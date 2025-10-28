|
28.10.2025 06:31:28
Shanghai Flyco Electrical Appliance zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Shanghai Flyco Electrical Appliance ließ sich am 27.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Shanghai Flyco Electrical Appliance die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Shanghai Flyco Electrical Appliance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,31 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,340 CNY je Aktie gewesen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Flyco Electrical Appliance in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,76 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 924,5 Millionen CNY im Vergleich zu 1,00 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
