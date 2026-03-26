Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) präsentierte am 24.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 0,32 CNY gegenüber 0,290 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz wurde auf 12,27 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,16 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 1,04 CNY erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig wurden 41,50 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 40,92 Milliarden CNY umgesetzt.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,24 CNY gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 41,23 Milliarden CNY, befunden.

Redaktion finanzen.at