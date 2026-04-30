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30.04.2026 06:31:29
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf 0,33 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,290 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,07 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 6,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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