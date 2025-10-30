|
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) legte Quartalsergebnis vor
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 0,31 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) einen Gewinn von 0,300 CNY je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 5,46 Prozent auf 9,88 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) 10,45 Milliarden CNY umgesetzt.
