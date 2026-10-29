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29.10.2026 06:31:29
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) präsentierte in der am 27.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,36 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) einen Gewinn von 0,310 CNY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,44 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,02 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 9,88 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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