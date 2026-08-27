Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) gab am 25.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,360 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,09 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,37 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at