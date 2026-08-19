Shanghai Friendess Electronics Technology A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Shanghai Friendess Electronics Technology A präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 0,40 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A einen Gewinn von 0,950 CNY je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 730,2 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 607,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at