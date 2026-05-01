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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Friendess Electronics Technology A präsentierte Quartalsergebnisse
Shanghai Friendess Electronics Technology A hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,890 CNY erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz wurden 548,1 Millionen CNY gegenüber 489,3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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