Shanghai Friendess Electronics Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Shanghai Friendess Electronics Technology A lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,70 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,550 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 32,55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 434,7 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 576,2 Millionen CNY ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,84 CNY, nach 3,07 CNY im Vorjahresvergleich.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 2,20 Milliarden CNY gegenüber 1,72 Milliarden CNY im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 3,99 CNY prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 2,17 Milliarden CNY erwartet.

