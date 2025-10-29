|
Shanghai Friendess Electronics Technology A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Shanghai Friendess Electronics Technology A hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 0,92 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A 0,810 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 516,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Friendess Electronics Technology A einen Umsatz von 417,2 Millionen CNY eingefahren.
