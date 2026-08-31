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31.08.2026 06:31:29
Shanghai Friendship Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Shanghai Friendship Group A hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,070 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.
Umsatzseitig standen 5,14 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 9,29 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Shanghai Friendship Group A 5,66 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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