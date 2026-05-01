Shanghai Friendship Group A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Friendship Group A hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,44 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Shanghai Friendship Group A in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,93 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 6,92 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 7,59 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at