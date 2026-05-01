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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Friendship Group B hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Shanghai Friendship Group B hat am 29.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,010 USD erwirtschaftet worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Shanghai Friendship Group B in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,29 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 998,7 Millionen USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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