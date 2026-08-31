Shanghai Friendship Group B vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Shanghai Friendship Group B hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 3,61 Prozent auf 754,8 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 783,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at