Shanghai Fudan Forward S&T mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Fudan Forward S&T gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 141,4 Millionen CNY – eine Minderung von 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 166,4 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at