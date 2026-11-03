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03.11.2026 06:31:28
Shanghai Fudan Forward S&T mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Shanghai Fudan Forward S&T gab am 31.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 CNY gegenüber -0,020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 141,4 Millionen CNY – eine Minderung von 15,02 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 166,4 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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