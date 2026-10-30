Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company ein EPS von 0,700 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 198,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 165,6 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at