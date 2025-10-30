Shanghai Fudan Microelectronics Group Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 0,18 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Shanghai Fudan Microelectronics Group Company noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 HKD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,30 Milliarden HKD umgesetzt, gegenüber 968,0 Millionen HKD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at