Shanghai Fudan Microelectronics Group Company öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company lud am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,70 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company ein EPS von 0,400 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,7 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 124,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at