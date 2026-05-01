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01.05.2026 06:31:29
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,170 CNY im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,23 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,03 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 888,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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