Shanghai Fudan Microelectronics Group Company präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company gab am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,20 HKD. Im Vorjahresviertel waren 0,180 HKD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 22,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 949,4 Millionen HKD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,16 Milliarden HKD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at