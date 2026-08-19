Shanghai Fudan Microelectronics Group Company präsentierte Quartalsergebnisse

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company gab am 17.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,98 HKD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,080 HKD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,37 Milliarden HKD, während im Vorjahreszeitraum 1,03 Milliarden HKD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at