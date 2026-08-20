Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company lud am 17.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 3,75 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,290 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz wurden 175,3 Millionen USD gegenüber 131,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at