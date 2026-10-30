Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company lud am 28.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,26 CNY, nach 0,170 CNY im Vorjahresvergleich.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,34 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,19 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at