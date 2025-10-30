Shanghai Fudan Microelectronics Group Company stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,100 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,19 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 33,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 889,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at