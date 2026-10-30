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30.10.2026 06:31:28
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 28.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS lag bei 0,30 HKD. Im letzten Jahr hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company einen Gewinn von 0,180 HKD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,56 Milliarden HKD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company einen Umsatz von 1,30 Milliarden HKD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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