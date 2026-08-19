Shanghai Fudan Microelectronics Group Company: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Shanghai Fudan Microelectronics Group Company hat am 17.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0,85 CNY. Im letzten Jahr hatte Shanghai Fudan Microelectronics Group Company einen Gewinn von 0,070 CNY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,51 Prozent auf 1,19 Milliarden CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 950,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at