Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,150 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 685,80 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 706,01 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at