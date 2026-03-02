02.03.2026 06:31:29

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 CNY gegenüber -0,050 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 134,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 160,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,150 CNY beziffert. Im Vorjahr hatte Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical A ein Ergebnis je Aktie von 0,040 CNY vermeldet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 2,86 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 685,80 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 706,01 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen